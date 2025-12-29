阪神の岩貞祐太投手（３４）が２９日、熊本県益城町、益城町の少年野球チームに４０万円相当の野球用品を寄贈した。左腕は１６年に発生した熊本地震の翌年、１７年から９年間、被災地への社会貢献活動を継続している。「自分にとって『熊本のために頑張ろう』と思える大きな原動力の一つ」と話し、活動を継続することで地元・熊本の復興を願っている。岩貞のコメント全文は以下の通り。◇◇熊本地震をきっかけ