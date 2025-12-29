＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール女性最多、48度目の出場となる石川さゆり（67）は「天城越え」を歌唱する。同曲は14回目の歌唱。NHK交響楽団とコラボレーションをする。発表時に「100年後の未来にも残るような『天城越え』を届けたい」と意気込みを明かしていた。あらためて意気込みを聞かれると「スタッフとやファンの皆さんと1年を思いっきり走ってきた締めくくり。いい歌い納めをして、新しい年を迎えられ