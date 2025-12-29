＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール11回目の出場となる三山ひろし（45）は「酒灯り〜第9回けん玉世界記録への道〜」を歌唱する。大みそかの名物となった「紅白×けん玉」。今年のゲストはIROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（＆TEAM）、DJ KOO、ハリセンボン箕輪はるか、紅白司会の有吉弘行。昨年の紅白で達成した「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人の世界記録達成にけん玉4段の三山とともに