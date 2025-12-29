阪神12RカウントダウンS中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日に中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。大熱狂の大一番の後、阪神競馬場では感動のシーンがあり、ファンの涙を誘った。有馬記念のゴールから約30分後。阪神12RカウントダウンS（芝1200メートル）のゲートが開いた。手応え抜群で直線に向いたのは、2番人気のイツモニコニコ（牝4、浜田）。騎乗したのは31日