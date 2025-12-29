12月28日、アイドルデュオ・DOMOTOの堂本光一が結婚を発表。所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでコメントを出した。公式サイト上の『堂本光一に関するお知らせ』と題するニュースで、光一の「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます」という言葉が掲載された。続いて、「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸