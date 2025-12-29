【モデルプレス＝2025/12/29】『映画ラストマン-FIRST LOVE-』ラストマンデー舞台挨拶が29日、都内で行われ、主演の福山雅治、共演の大泉洋、永瀬廉（King ＆ Prince）、月島琉衣、宮沢りえ、平野俊一監督が登壇。永瀬が福山への憧れを語ったほか、福山と大泉からのイジりにタジタジになる場面があった。【写真】キンプリ永瀬廉が「目指す先」と語る大物人物◆福山雅治・大泉洋・永瀬廉「ラストマン」公開1週間で反響実感2023年4月