現在公開中の映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、パンドラを愛する主人公ジェイク・サリーとその一家に、パンドラを憎むナヴィのヴァランが襲来し、かつてない“炎の決戦”が勃発するというストーリー。本作のヴィランであるヴァランを演じるのは、“喜劇王”の異名で知られるチャールズ・チャップリンを祖父に持つウーナ・チャップリンだ。ウーナはヴァランを演じる上で、「（ネイティリ役の）ゾーイ（・サルダ