プチプラかつ大人世代に似合いそうな冬物が続々と入荷中の【しまむら】。今回はしまむらマニアたちが見つけた、税込770円という高コスパアイテムをピックアップしました。防寒にも着こなしのアクセントにもなるベストや、こなれた大人カジュアルを演出するセーターなど、高見えするデザインのものが揃っています。売り切れ前にぜひチェックしてください。 着こなしの鮮度を上げるショート丈ベスト 【し