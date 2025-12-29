巨人の松本剛選手が２９日、出身地の埼玉・川口市で「かわぐちプロ野球教室２０２５」に出席した。ヤクルト・並木、ソフトバンク・相原とともに約２００人の小学生を指導した。巨人に加入後初となる野球教室への参加。丁寧な指導に質問コーナーと大盛況となり「去年から仲間たちがいろいろ企画してくれてこうやって開催できてるので毎年、続けられたらいいなと。今年もチーム変わりましたけど、こうやってしっかりできたことが