見取り図とミルクボーイがＭＣを務める、カンテレの大型お笑い特番「笑渦ＷＡＲＡＵＺＵ２０２５」（３０日・後４時２０分＝関西ローカル）が放送される。３６０度全方位からステージを望む「円形客席」に加え、今年は芸人を真下から見上げる「かぶりつき席」も新設。観客の笑顔と熱気が四方八方から押し寄せる“ゼロ距離”の円形劇場で、漫才・コントの実力者たちが渾身（こんしん）のネタを披露する。今年「ＴＨＥＳＥＣ