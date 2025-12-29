尚志は1回戦で高松商に6-0で勝利第104回全国高校サッカー選手権は12月29日に各地で1回戦の試合が行われ、浦和駒場スタジアムの第2試合で尚志（福島）は高松商（香川）に6-0で勝利した。仲村浩二監督は「ここは染野たちが勝ち上がった会場なので」と、激戦区と言われる埼玉ブロックに入ったことを前向きに捉えていた。尚志はここ2大会連続で初戦敗退と苦しんでいたが、この日は前半10分までに3点を奪った。キャプテンのDF西村圭