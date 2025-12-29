韓国の輸出が初めて年間7000億ドルを達成した。2018年の6000億ドル突破から7年ぶりの快挙だ。韓国産業通商部と関税庁は29日午後1時3分基準で暫定集計した今年の累積輸出額が7000億ドルを達成したと明らかにした。輸出額7000億ドル以上を達成した国は米国（2000年）、ドイツ（2003年）、中国（2005年）、日本（2007年）、オランダ（2018年）に続き韓国が6カ国目だ。韓国の年間輸出規模は1995年に1000億ドル、2004年に2000億ドル、20