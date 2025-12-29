林家正蔵の母・海老名香葉子さんが死去したことが29日、分かった。92歳。「ねぎし三平堂オフィシャルサイト」で発表された。同サイトでは「喪主よりご挨拶」として正蔵がコメント。「母香葉子クリスマスイヴの晩穏やかに旅立ちました終戦からの激動の時を強く生きていきました根っからの江戸っ子情に厚く涙もろく真っすぐな気性九十二歳の大往生でした生前ご厚意を賜り心より感謝いたします」とつづった。