〈父親を火葬したら「しきたりに反する」と非難され…「土葬」が当たり前だった西日本のある町で起きた“まさかの炎上”〉から続く様々な反応を呼んだ「イオンのお葬式」そしてアマゾンの「お坊さん便」とは一体どんなサービスなのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、宗教学者の島田裕巳さんが葬式や墓の在り方について、前提に疑問を投げかける『無縁仏でいい、という選択墓も、墓じまいも、遺骨も要らない