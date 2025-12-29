ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・本郷明美によるザ・ベストグルメの紹介です。10．『おさかな料理すしかね』生えいひれ・炭火焼713円つまみ大充実の寿司屋。魚は市場