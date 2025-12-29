2025年12月29日に開催された全国高校サッカー選手権１回戦で、聖和学園（宮城県）が那覇西（沖縄県）に３−０で完封勝利。その立役者のひとりが、１得点・１アシストを決めたMF小杉唯斗（３年）だ。０−０で迎えた後半２分、コーナーキックから遠藤壮琉の先制弾をお膳立てすると、後半22分にはゴール正面にこぼれたボールを足裏でコントロールし華麗に右足のシュートでネットを揺らす。さらに、ロンダートバク転（側転からバッ