2026年、県内の主な商業施設の「初売り情報」をお伝えします。 元日から営業スタートは下記の通り。 ◆「長崎市のゆめタウン夢彩都」 午前9時 オープン ⇒ 初売り1日～3日 ◆「長崎スタジアムシティ」 正午 オープン ⇒ 初売り1日～4日 ◆「させぼ五番街」 午前10時 オープン ⇒ 初売り1日～7日 ◆「ゆめマート新大村」 午前9時 オープン 2