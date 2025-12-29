年明けにかけて、日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。31日(水)以降、日本海側では雪の降る天気が続く見込みです。31日(水)午前9時の予想天気図です。低気圧がサハリンの東と三陸の東海上にあり、冬型の気圧配置になっています。元日も冬型の気圧配置は続きそうです。上空の寒気も強く、大みそかあたりから北陸など日本海側では雪の降るところが多いでしょう。冬型の気圧配置はその後週明けにかけて強まる見込みで、より雪や