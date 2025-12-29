30日（火）は、オホーツク海の低気圧からのびる風の収束域が日本付近を通過する影響で、北日本や北陸では所々で雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。西日本の日本海側は雲が広がりやすく、所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。東日本の太平洋側は晴れる所が多いものの、山沿いや内陸部では雪や雨の降る所もありそうです。西日本の太平洋側は朝までは所によりにわか雨がありますが、日中は概ね晴れるでしょう。南西諸島は