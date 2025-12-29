参院選で躍進した参政党は、臨時国会で4本の独自法案を参院に単独提出し、支持者に存在感をアピールした。参院選で掲げた「日本人ファースト」を反映した日本国旗損壊行為を処罰する刑法改正案や「スパイ防止」に関する2法案に加え、新型コロナウイルス感染症対策の検証を求める法案だ。ただ4法案とも審議入りもできず廃案となり、政策実現に向け課題が残った。参政が法案を単独提出するのは2020年の結成以来初めて。7月の参院