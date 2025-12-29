葬儀サービスを巡って、利用者が高額の費用を業者から請求されるトラブルが後を絶たない。身内を亡くして、時間的にも精神的にも余裕がない中で、インターネットで探した業者ともめるケースも多い。料金などに関する２０２４年度の相談件数は約１０００件と過去１０年で最多になっており、識者らは注意を呼びかけている。（古賀章太郎、竹田章紘）■遺体返還遅れ「姉のことを思う度に嫌な記憶がよみがえる」。横浜市の男性（８