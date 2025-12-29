「ＢＴＳ横浜開設１８周年記念」（２９日、平和島）予選突破を決めた福来剛（４４）＝東京・８７期・Ａ１＝だが、「悪くはないけど、パワーダウンを感じています。足はどっちかと言うと伸び型で、回り足は完璧ではない。自分は回り足が欲しいし、欲しいところが違いますね」と首をかしげていた。２号艇で登場する３０日の準優１０Ｒを見据えては「整備を考えています。全体に底上げはしたいし、リングを入れようと思っていま