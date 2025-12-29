チャンピオンズCでは13着と1番人気を裏切る結果となってしまったナルカミ。それでも不来方賞、ジャパンダートクラシックと重賞連勝した力を信じたファンが2番人気に推した。スタートは良くハナへ行くかと思われたが、内からナチュラルライズが主張してきて2番手に収まる。3コーナー過ぎでミッキーファイトが先団後ろからじわりじわりと上がって並ばれると、戸崎圭太騎手の手が動き始める。4コーナーまではミッキーファイトに抵