今年の帝王賞でミッキーファイトとタイム差なしの2着に迫ったアウトレンジ。外枠15番からのスタートとなったが、積極的に出していきインの3番手を確保。向こう正面でもやや押っ付けながら追走し、直線に向くと最内ナチュラルライズとやや外に膨れたナルカミの間へ誘導。松山弘平騎手の右ムチに応えて良く抵抗するも、1着ディクテオンから0.3差遅れての3着。それでも近2走と比較すると大健闘と言え、改めて大井巧者ぶりを示す結果