沢城みゆきが恋してやまない、粋なもの 2026年1月4日(日)より放送開始するTVアニメ『違国日記』に出演する沢城みゆき。沢城は、アニメ『デ・ジ・キャラット』のオーディションで審査員特別賞をし、14歳で声優デビュー。『HUNTER×HUNTER』クラピカ役や『ルパン三世』峰不二子役 (三代目)、『ソードアート・オンライン』シノン役、『鬼滅の刃 遊郭編』堕姫役など、広い声域と高い演技力でさまざまなキャラクターを演じ分ける実