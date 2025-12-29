12·î29Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¡¼¥È¤ÎÁí·è»»¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡¦¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢Âç°æ½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬¡¢JRAÀª¤òÙà¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ã±¾¡1.4ÇÜ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥Ã¥­¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥³¥á¥ó¥È1Ãå ¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥óÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¡Ö¤â¤¦¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¡¢²¿Ãý¤í¤¦¤«Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç±¿¤Ù¤Þ