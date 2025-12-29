日本の有名企業を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「萬代」の意味は？中国語で「萬代」と表す日本の企業はなんでしょう？ヒントは、おもちゃを扱う企業です。いったい、中国語で「萬代」と表す日本の企業とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「バンダイ」でした！「萬代」は、日本の企業「バンダイ」を表す中国語です。カード・キ