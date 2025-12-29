お笑いコンビ「どぶろっく」江口直人と紺野ぶるまがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演した。紺野が家族への対応について聞くと、「まったく気にしないっていうか。子供もいるけど、下ネタは家庭に持ち込まない」と明かした江口。紺野が「でも、テレビで放送されてる」と言うと、「出演情報は全く言わないですね、秘密にしてます」と語った。紺野は「母ちゃんの下ネタ、娘って結構きつ