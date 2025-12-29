1980年（昭55）に亡くなった初代林家三平さんの妻、海老名香葉子さんが老衰のため24日に死去したことが29日、分かった。92歳。海老名さんが堂守を務めていたねぎし三平堂の公式サイトで発表された。サイトには喪主を務めた林家正蔵の名前で発表文を掲載。「母香葉子クリスマスイヴの晩穏やかに旅立ちました」と報告した。「終戦からの激動の時を強く生きてきました根っからの江戸っ子情に厚く涙もろくまっすぐな気性