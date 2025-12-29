¡Ö#¤´¤¤¤´¤¤¤¹¡¼¡×¤Ê»Ñ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬?¤Ó¤Ã¤¯¤ê·ãÊÑ?¤·¤¿¥â¥Ç¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½÷À­¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öanan No.2477 Special Edition¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¹õ³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤Á¤í¤óÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í?¤Í?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿