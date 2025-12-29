日本の街から、「本屋」が急速に消えている。2025年12月時点で、実店舗の書店数は1万471店となり、ピーク時の3分の1以下にまで減少した。ネットで紙の本も電子書籍も手軽に買える時代において、「街の本屋」はこれからも必要とされるのか。その価値と危機の正体に迫る。【画像】2025年12月に74年の歴史に幕を下ろした、たった一坪の街の書店・秋葉原「万世書房」新刊『街の本屋は誰に殺されているのか？』より一部抜粋・再構