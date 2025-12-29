“新加勢大周”騒動の渦中にいた俳優・坂本一生は、その後も幾度となく人生の岐路に立たされてきた。便利屋、鳶職、ラーメン店経営…転職を重ねるたびにトラブルに巻き込まれ、ときには自死を考えるほど追い詰められたことも。それでも彼は立ち止まらず、鍛え上げたムキムキの身体とともに、ようやく“天職”と呼べる場所にたどり着いた。なぜ彼の心は折れなかったのか。（前後編の後編） 【画像】「新加勢大周」のお披露目