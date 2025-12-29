「今、同じことをやったらネットで大炎上だよ」。1993年、“新加勢大周”としてデビューした坂本一生は、そう振り返る。本人の意思とは無関係に与えられた名前、連日のバッシング、突然の改名。芸能界の光と影を一身に浴びた末、彼は表舞台から姿を消し、やがて路上生活にまで追い込まれていたという。あの騒動の裏側から今に至る波乱万丈を本人が明かす。（前後編の前編） 【画像】「新加勢大周」のお披露目となった1993年