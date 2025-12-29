東京在住の元放射線技師が縁もゆかりもない大阪まで出向いてレンタカーで小学生の列に突っ込み、7人に重軽傷を負わせたとんでもない事件が起こったのは今年5月。殺意をほのめかしながらも、最大時速19キロの低速運転だったという供述から刑事責任能力の有無が注目されたが、鑑定留置を経て男は起訴されることになった。 【画像】矢沢容疑者が住んでいた公団住宅 アゴや腕の骨を折る重傷を負った児童もいた無差別な犯行 大