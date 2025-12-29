2025年もあとわずか。ソフトバンクは苦しみながらもパ・リーグ2連覇を飾り、5年ぶりの日本一に輝いた。就任2年目の小久保裕紀監督（54）は、4月の最下位からチームをV字回復に導き、レギュラーシーズンでは日本ハムとのマッチレースを制した。小久保監督のコメントで今季の名シーンを振り返る。▼1月13日＝地元和歌山での激励会（年末に球団のドキュメンタリー映画を鑑賞）「マスクと帽子を外して『来年こそ日本一になります！