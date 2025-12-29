15番枠の4番人気アウトレンジは好位3番手追走。直線は最後まで粘り強く走ったが、3着だった。松山は「いい状態でスタートが決まったし脚をためることができた。なんとかして、かわすようにと思ったが…。上位2頭が強かった」と唇をかんだ。それでも、大井は7月の帝王賞（2着）など舞台適性の高さを示した。「強い相手にいい競馬ができた」と前を向いた。