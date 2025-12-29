大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、けん玉でギネス世界記録チャレンジする三山ひろし（45）が大リーグ・ドジャースの山本由伸投手（27）へラブコールを送った。今年で9回目となるけん玉チャレンジ。今年は「酒灯り〜第9回けん玉世界記録への道〜」と題し、昨年の128人を超える、129人による「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」の記録更