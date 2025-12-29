全国高校サッカー選手権は1回戦が行われ、熊本代表・大津が初戦突破をかけて北海道代表・北海と対戦しました。夏のインターハイで準優勝し、悲願の全国制覇を目指す大津。しかし試合開始早々、混戦から北海に押し込まれ先制を許します。徐々にペースを掴んだ大津は前半23分、渡部のクロスに合わせたのは山下虎太郎。エースのゴールで同点に追いつきます。その6分後、ゴール前で山下から開地へ