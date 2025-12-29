NewJeans（ニュージーンズ）のダニエルさん（右）らメンバー＝2024年9月、ソウル（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の人気女性アイドルグループ、NewJeans（ニュージーンズ）の所属レーベル「ADOR（アドア）」は29日、メンバーのダニエルさんに契約解除を通告したと発表した。ニュージーンズはアドアとの約1年間の対立を経て、先月、全員が活動に復帰する見通しだったが、全員そろっての復帰はなくなった。アドアは先月、メ