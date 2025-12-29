歌手松山千春（70）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。24日に地元札幌で開催した秋ツアーの最終公演に来場した意外な著名人を実名告白した。松山は10月10日の埼玉・サンシティ越谷から全国20都市を回り、24日の札幌でツアー最終公演を迎えた。「旅立ち」「長い夜」「大空と大地の中で」、「伝言」、「今日限り」など全17曲を熱唱した。来場した著名人の名前を次々と挙げ「元巨人にもいましたけ