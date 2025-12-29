２８日深夜にはＴＢＳ「アンナチュラル」の全話一挙放送ＳＰの第一部が放送された。２０１８年１月期に放送された連ドラで、石原さとみが主演。第２話では集団練炭自殺事件の真相が描かれた。家出少女を演じていたのが松村沙友理。当時は乃木坂４６の現役メンバーだった。顔に絆創膏がある役どころも相まって放送当時に気付いていなかった視聴者もおり、ネットは二度見。今年１２月３日に結婚を発表したばかりの新婚女優を