＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール歌手LiSA（38）は大ヒット作「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の主題歌「残酷な夜に輝け」を歌唱する。「映画とすごくリンクした楽曲なので、作品をご覧になった方には、よりお楽しみいただけると思います」と当日の演出にも注目という。衣装についても示唆。「無限城」には「形を変えて飛び回っていくイメージがある」とし「無限城編に溶け込んだ衣装になる