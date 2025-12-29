鹿児島市出身のプロゴルファー勝みなみ選手が、子どもたちにゴルフを教えるイベントが開かれました。 勝みなみ選手は今シーズン、国内外でのツアー32試合に出場しました。 夏の全英オープンでは2位、10月に中国で行われた女子ゴルフ世界最高峰のツアー「ビュイックLPGA上海」でも2位と好成績を残しました。 きょう29日のイベントは、子どもたちにゴルフの楽しさを知ってもらおうと開かれたもの