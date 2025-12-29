2025年、ソロアーティストとしての活動を本格始動した礼衣。遡ること同年3月、Xアカウントを開設し、「礼衣、はじまります。」と高らかに宣言。その後、同月からスタートしたMAISONdesの新プロジェクト・日曜日のメゾンデのボーカルとして次々と楽曲を発表。そして8月には、ソロ名義で自身が作詞作曲を手がける楽曲を歌うことを宣言し、9月に1stシングル「違法建築」、12月に2ndシングル「ビアンカ」をリリースした。今回、礼衣に