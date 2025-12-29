三重県の伝統食で、幻の漬物とも呼ばれる「伊勢たくあん」の漬け込み作業が行われました。 【写真を見る】“幻の漬物”とも呼ばれる｢伊勢たくあん｣漬け込み作業 大正時代から続く伝統食 使用する“御園大根”の生産者は2軒だけに… 2～3年発酵・熟成させると完成 「伊勢たくあん」は、細長く品種改良され、食物繊維が豊富な御園大根を2週間ほど天日干しして、乾燥させたあとぬか漬けにします。 大正時代からつづく伊勢地