アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/29営業日時点＝ 上海銅 2.39％ 大連とうもろこし 1.31％ 大連ポリエチレン 1.23％ 上海異形鉄筋 0.93％ 上海ゴム -0.06％ 上海重油 -1.19％ ＊数値は前日比％