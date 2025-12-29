ドル売り優勢、米債利回り低下に反応＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル売りが優勢になっている。米１０年債利回りが４．１３％台から４．１０５％付近に低下しており、ドル売り圧力がみられている。ドル円は156.05レベルと本日の安値をわずかに広げている。ユーロドルは1.1754レベルを安値に、足元では1.1780付近へと反発している。 USD/JPY156.07EUR/USD1.1778