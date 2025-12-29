富士山女子駅伝は３０日、静岡・富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場の７区間、４３・４キロで行われる。２９日は区間エントリーが発表され、１０月の全日本大学女子駅伝と“２冠”を目指す城西大は１区に兼子心晴（４年）、２区に本間香（きょう、１年）を配置。全日本で本間は１区、兼子は２区を走り、共に区間賞＆区間新記録の快走でチームの流れを作った。特に本間は好調で、赤羽周平監督は「区間賞は最低、