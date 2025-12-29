フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さん（３５）の姿をフォロワーは二度見した２１日まで東京・代々木第一体育館で行われた全日本選手選手権では伊藤みどりさんと並んで客席に座る姿が話題になった真央さん。２８日に更新した自身のインスタグラムでは「クリスマスライブに初参加」「ライブでは竹内まりやさんの『元気を出して』と『いのちの歌』を歌いました」とマイクの前で歌う姿をアップした。２０１７年に現役を引