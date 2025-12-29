中国の王毅外相は、タイとカンボジアの外相と会談し、両国の停戦合意を歓迎する意向を示しました。中国外務省によりますと、王毅外相は29日、中国の雲南省でカンボジアのプラク・ソコン外相とタイのシーハサック外相と会談しました。会談では、▼両国が意思疎通を強化し、停戦合意を進めることや、▼相互信頼を構築することなどで合意。中国としては「人道支援や停戦監視、地雷除去などの面で必要な支援を行う」としています。これ